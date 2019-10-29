Учителя выступили против планов вдвое увеличить педагогическую нагрузку

Тысячи педагогов сегодня собрались на митинг под стенами Верховной Рады. Преподаватели недовольны поправками к законопроекту о среднем образовании, который должны рассматривать в парламенте.

Документ предусматривает увеличение рабочей нагрузки. Чтобы получать полную ставку, в частности, предлагается отработать 40 часов в неделю вместо 18, как сейчас.

Кроме того, поправки к законопроекту отменяют надбавки для учителей – за классное руководство, проверку тетрадей, научные степени и за выслугу лет.

"Если поснимают надбавки, мы будем нищие", – говорит одна из участниц митинга.

"Пусть приходят дети в Верховную Раду, и пусть депутаты воспитывают их. Мы будем отказываться от этого", – добавляет еще одна участница акции протеста.





Напомним: сейчас итоговая зарплата учителя состоит из ранга, надбавки за выслугу лет (за стаж), доплату за классное руководство, проверку тетрадей и заведование кабинетом, а также есть доплаты за категорию (присваивается по результатам аттестации) и за звания (методист, заслуженный учитель и т.д). Недельная нагрузка учителя - 18 часов, но это только время проведения уроков, сюда не входит время подготовки к урокам, которое равняется времени проведения уроков - изучение новых источников, самообразование, планирование, изготовление пособий в случае необхлдимости, проверка рабочих тетрадей, контрольных и саомстоятельных работ, посещение учеников на дому, работа с родителями, внеклассная и внешкольная работа с учениками и многое другое. В итоге недельная нагрузка может быть куда больше, чем стандартные 41 час. Разрушение сложившейся сичтемы может привести к очень негативным последствиям: учитебя будут покидать школу в поисках более высокооплачиваемой работы, а пострадают - ученики.

Источник: Сегодня







