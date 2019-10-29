Завершился первый этап переговоров по газу, все разочарованы

По итогам трехсторонних переговоров о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины в Еврокомиссии выразили разочарование ходом договоренностей. В то же время в Нафтогазе заявили, что готовят новый иск против Газпрома на 12 млрд долларов.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому что считаю, что ближе к концу встречи мы достигли лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать ", - заявил глава европейской делегации на переговорах о транзите газа, вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Шефчович также преодолевал, что уверен в том, что существует возможность заключения выгодного для всех сторон контракта на транзит газа. Причиной непроизводительности переговоров 28 октября Шефчович назвал то, что российская сторона "не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами".

"Марош Шевчович после сегодняшней трехсторонней встречи по транзиту сказал, что он разочарован ее результатами. Я его прекрасно понимаю. Договоренности нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе", - сообщил по окончании переговоров в Брюсселе исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Ранее Витренко уже заявлял, что направит России исковые требования Нафтогаза на 12 млрд долларов из-за того, что она не хочет продлить контракт на транзит газа.

В рамках переговоров еврокомиссар Марош Шефчович проводит встречи с обеими делегациями - Украины, которую возглавляет председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, и России во главе с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В частности, не была одобрена методика определения тарифа на транспортировку газа, опубликованная 25 октября украинским регулятором НКРЭКУ, а также не достигнута договоренность о подписании технического соглашения между операторами газотранспортных систем России и Украины.

Глава Минэнерго России рассказал о возможной цене транзита газа через Украину, а в опубликованной НКРЭКУ методике указано, что «установление тарифов на услуги транспортировки для точек входа и выхода из газотранспортной системы для межгосударственных соединений ниже уровня, отражающего экономические затраты, возможно лишь с целью приведения этих тарифов в конкурентный уровень с учетом тарифов альтернативных маршрутов транспортировки газа». Тем самым созданы условия для установления тарифов через Украину на уровне, сопоставимом с «Северным потоком-2».

Из слов Мароша Шевчовича следовало, что основным препятствием стала более жесткая позиция российской стороны по так называемой пакетной сделке.

Во-первых, Россия призывает Украину урегулировать судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» по «нулевому варианту»; во-вторых, отменить штраф украинского антимонопольного комитета к «Газпрому» на $6 млрд, а в-третьих, вернуться к прямым закупкам газа в России, а не по реверсу из Европы. «Нужны обсуждения этих вопросов на высшем политическом уровне в Москве и Киеве», — заявил господин Шевчович.

По мнению аналитиков, само по себе требование к Украине отказаться от $2,6 млрд, выигранных по решению Стокгольмского арбитража, выглядит нелепо.

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

По поводу длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова подписать контракт с Украиной о транзите газа на основе европейского законодательства, если Украина имплементирует его до конца года.

Правительство Германии официально выступает за сохранение транзитной роли Украины после начала работы газопровода "Северной поток-2".



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Напомним, что во время трехсторонних переговоров по поводу транзита газа через территорию Украины российская сторона поднимала вопрос разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Однако, министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании дало согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe, по которому пойдут поставки норвежского газа в Польшу.

Как уточняет польский газотранспортный оператор Gaz-System, это последнее разрешение, необходимое для реализации проекта, сообщает Lenta.ru.

Власти Дании приняли сегодня «два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода» — одно для Gaz-System, а второе — для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества, отмечает РИА «Новости».

Подчеркивается, что проект реализуется с опережением графика, а начало прокладки трубопровода намечено на декабрь.

Проект строительства газопровода Baltic Pipe был инициирован еще в начале 2000-х, однако сразу реализовать его не удалось. О намерении завершить проект Польша объявила в 2018 году. Газопровод должен протянуться между Польшей и Норвегией через Данию по дну Балтийского моря, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети. Ожидается, что он будет запущен в 2022 году.

Между тем Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка «Северного потока-2». Маршруты магистралей пересекаются. Несмотря на это, Дания до сих пор не выдала разрешения на строительство газопровода из России в Германию.

При этом ранее в октябре глава Минэнерго США Рик Перри выразил убеждение, что ввод в строй газопровода «Северный поток-2» усилит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми. Об этом он заявил на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

На взгляд министра, "Северный поток-2" станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». Как указал Перри, после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность «потока» — 55 млрд кубометров газа в год. Этот проект станет альтернативным вариантом поставок, если не будет продлено соглашение о транзите газа между Россией и Украиной — срок его действия истекает 31 декабря этого года. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

19 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, несмотря на позицию датских властей, все еще сохраняются шансы достроить газопровод «Северный поток-2» до конца 2019 года. Как отметил тогда глава концерна, к настоящему времени построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении, и пока строительство ведется строго по графику.

Председатель совета директоров концерна Виктор Зубков дал понять, что маршрут газопровода пойдет в обход Дании, если от этой страны не будет получено разрешение на прокладку участка трубопровода «Северный поток-2».

«Мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Газопровод построен на 83%, осталось немного. В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение нет. Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу. Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы, и странно, что такая ситуация происходит», — указал Зубков.

Источник: ipress.ua







