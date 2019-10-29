Зеленский хочет выиграть войну без армии, какой ценой - не знаем...

Во время своего выступления на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе Зеленский отметил, что завершение военных действий на Донбассе возможно только дипломатическим путем. Также он подчеркнул, что прекращение войны на востоке Украины и возвращение наших территорий - это главная задача.

"Мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех. Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются. Процветать, быть независимым и успешным", - считает Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику. Зеленский надеется, что Украина станет такой, более того она должна это сделать. Именно поэтому он и пошел в политику.

"Более того - именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех", - сказал Зеленский, обращаясь к участникам форума.

Министр иностранных дел Украины Украины Вадим Пристайко заявил журналистам в Мариуполе, что украинская сторона 29 октября, начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

"До самой встречи в нормандском формате будет разведение на том участке, который мы согласовываем. В Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня... Почему мы задержались, потому что нам надо, чтобы это был не просто отвод - он должен быть подтвержден, проверен СММ ОБСЕ", - сказал министр.

По его словам, по данным миссии ОБСЕ, в Золотом последний обстрел был 18-го числа.

Пристайко также заявил, что Украина "дожмет" к проведению нормандской встречи.

Командующий ООС Владимир Кравченко раскрыл план разведения войск на Донбассе: после разведения сил и средств в Петровском и Золотом планируется отвод войск в районе Богдановки и еще на четырех участках.

Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали.

Напомним: всего в ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведение сил. Ожидается, что процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины.

Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.

Источник: Обозреватель







