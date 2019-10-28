"Слуг" понесло: сплетни о взятках, слухи о конвертах и "наезд" на Федину

Скандальным высказываниям народного депутата от фракции Европейская солидарность Софии Федины относительно Президента Владимира Зеленского дадут оценку во время заседания регламентного комитета. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга после согласительного совета в парламенте.

"Пусть Регламентный комитет даст свое заключение относительно тех событий, которые произошли", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о последствиях высказываний со стороны народного депутата Федины.

По его словам, отдельные нардепы уже предлагали рассмотреть этот вопрос на заседании регламентного комитета.

"Думаю, что такое высказывание по отношению к любому человека недопустимо, особенно для меня непонятно, когда это звучит из уст народного депутата Украины. Думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе и возвращению наших территорий", - добавил Разумков.

Фракция "Слуга народа" планирует обратиться в полицию в связи с некорректными пожеланиями народного депутата от фракции "Европейская солидарность" София Федины в адрес Президента Владимира Зеленского в видео.

У народа в Фейсбуке, где Федина резко прокомментировала поведение президента в Золотом, возникает недоумение: Порошенко можно было обзывать, оскорблять и просто тролить, а вот Зеленского - нельзя. Чем вызвано табу? И есть ли еще в стране справедлоивость и свобода слова?



* * *

Процесс прохождения детектора лжи народными депутатами из "Слуги народа", обвиненными в коррупции, стал слишком публичным, к делу, как говорится, результаты полиграф-исследования не пришить, но результаты тестирования на полиграфе будут иметь политические последствия для нардепов, сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время того же брифинга.

"О целесообразности: я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, надо бороться", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, целесообразно ли использовать полиграф для борьбы с коррупцией, если, по словам правоохранителей, его показания не имеют юридической силы.

"Все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что, в первую очередь, это будут политические последствия, а отдельно с тем будут работать антикоррупционные органы. Они об этом сказали, и я надеюсь, что мы увидим результаты в ближайшее время.



Напомним:

Офис Президента выдвинул подозрение 11 членам фракции в связи с обвинениями в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады. Обещают, что наказание понесут все, чья вина будет доказана.



Напомним также:

Зе-команда позиционировала себя, как новая, супер-честная и эффективная, за что и проголосовало более 70 процентов пришедших на выборы избирателей Украины. Скептики пророчили этой команде и стране, которая ее выбрала, проблемы. Не прошло и полугода, как предсказания скептиков стали сбываться. Радоваться, что они были правы - невозможно, потому что в эти трудные времена на кону стоит страна и квартальские шуточки могут стать смертельными...

Источник: УНН







