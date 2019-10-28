Внимание: по стране ходят фальшивые деньги - как распознать подделку

В Ужгороде суд арестовал двух подозреваемых в закупке и сбыте фальшивых купюр. За данным прокуратуры области, вскоре предстоит еще одно заседание, на котором изберут меру пресечения для их сообщницы. Подробности рассказала спикер Закарпатской облпрокуратуры Марина Безега.

"Один из подозреваемых, житель Мукачево, был задержан во время оперативной закупки фальшивых денег. По сути, он сбыл фальшивки милиционеру. А второго подозреваемого задержали, когда он отправлял очередную партию своего товара автобусом. У подозреваемых были изъяты крупные суммы в долларовом и гривневом эквиваленте, также во время обыска были обнаружены фальшивые евро", - рассказала нам Марина Безега.

По данным прокуратуры, роль женщины была в том, что она подыскивала клиентов на фальшивые деньги.

"Они наладили такую ​​схему сбыта, которая предусматривала цену за фальшивки в размере 50% от их номинала. Деньги отправляли клиентам рейсовыми автобусами после полного расчета за свой товар", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное производство по статье "Скупка, перевозка, пересылка поддельных денег". Если вину подозреваемых докажут в суде, то им грозит до 10 лет тюрьмы. В прокуратуре уточняют, что правоохранители устанавливают источник, где группировка брала фальшивые доллары, а вот поддельные купюры номиналом 200 и 500 гривен один из фигурантов по версии следствия, штамповал сам.

По данным Генеральной прокуратуры, за 9 месяцев 2019 силовики обнаружили 635 фактов сбыта фальшивок. В шести случаях орудовали целые преступные группировки, в 13 случаях - лица, ранее совершали уголовные преступления.

По данным Госреестра судебных решений, с начала года суды приняли более 100 приговоров и фальшивомонетчикам, и тем, кто сбывал поддельные купюры. Многие вердикты принято судами именно Закарпатской области. Как оказалось, некоторые из подсудимых попали за решетку из-за собственной жадности. Например, этим летом судья Савеловского райсуда Закарпатья приговорили к трем годам тюрьмы гражданина, который нашел кошелек с 300 долларами и попытался их сбыть. В обменном пункте валют ему отказали, так как сразу обнаружили подделку, но это не остановило мужчину. Фальшивыми долларами он рассчитался в одном из отелей Закарпатья, после чего был разоблачен. Вследствие суд приговорил его к трем годам тюрьмы условного срока.

В то же время, в госреестре судебных решений немало вердиктов, где фигурантами уголовных дел стали жертвы фальшивомонетчиков. Обманутые люди не захотели терять деньги и на свой страх и риск попытались сбыть фальшивки, но также были разоблачены.



Как отличить подделку

Отличить подделку от настоящих денег возможно, если следовать нескольким нехитрым правилам. В НБУ уточняют, что дельцы нередко подделывают купюры номиналом в 500 грн.

"Но под разными углами падения света на банкноту число "500" в этой купюре должен слегка менять цвет", - говорят специалисты НБУ.

Это же правило касается и купюр номиналом в 200 гривен - цвет номинала на лицевой стороне банкноты должен меняться, если рассматривать ее с разных сторон.

Реже, но тоже подделывают купюру номиналом в 100 гривен. Чтобы выявить фальшивку, банкиры советуют обратить внимание на водяные знаки. При дневном освещении они должны хорошо просматриваться.

Самой популярной валютной купюрой у фальшивомонетчиков является 100 долларов. Банкиры также советуют обращать внимание на цифру "100" - под разными углами зрения цвет этой цифры должен меняться с зеленого на темно-фиолетовый.

Источник: 1news.com.ua







