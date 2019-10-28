Счета ДТЭК арестованы из-за долгов ОРДЛО: ситуация катастрофическая

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета "ДТЭК Донецкие электросети" на сумму 1,2 млрд грн и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" на сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, передает БизнесЦензор.

"Арест счетов "ДТЭК Донецкие электросети" связан с долгами компании перед ГП "Энергорынок", которые образовались в результате выполнения компанией решений органов власти (Кабмина и СНБО) о поставках электроэнергии и покупку сальдо-перетоков с неконтролируемой территории Донецкой области в 2014-2017 годах", – сказано в сообщении.

Как утверждают в компании, аналогичные долги сформированы также в других операторов системы распределения Донецкой и Луганской областей, и на сегодняшний день составляют суммарно 12 млрд грн. Пути урегулирования этой за должности до сих пор не определены.

"Арест счетов "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" связан с задолженностью компании перед ГП "Энергорынок", основная часть которой сформирована за долгов государственных шахт и КП "Компания "Вода Донбасса", поставщика воды для КТ и НКТ Донецкой области в 2014-2019 годах", – сообщают в ДТЭК.

В связи с этим долгом 17 октября управление Исполнительной службы в г. Угледар провела инвентаризацию имущества "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь": подстанций, трансформаторов и другого оборудования для дальнейшей принудительной реализации на торгах.

"В случае отсутствия решения сложившейся ситуации, "ДТЭК Донецкие электросети" не сможет обеспечивать надежным электроснабжением 3,5 млн жителей области, все военные объекты области, 1565 бюджетных организаций, 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжения. "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" не сможет осуществлять свою лицензионную деятельность, которая может иметь критические последствия для региона - вплоть до полного отключения воды КП "Компания " Вода Донбасса" для всех жителей области и возможного затопления шахт", – заявляют в ДТЭК.

В "ДТЭК" обратились к органам власти с просьбой принять оперативные действия для разблокирования операционной деятельности компаний и найти решение по урегулированию вопросов долгов.

Как сообщалось, ранее АО "ДТЭК Донецкие электросети" и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" успешно обжаловали в Хозсуде Донецкой области действия по взысканию с компаний долга перед госпредприятием "Энергорынок".

Ранее ГП "Энергорынок" приводило данные, что к концу 2018 года долг АО "ДТЭК Донецкие электросети" достигал 5,2 млрд грн.

ГП "Энергорынок" в отчетности приводило данные о задолженности ЗАО "ДТЭК "ПЭС-Энергоуголь" на конец 2018 года на сумму 2,06 млрд грн.

В то же время на конец июня долг ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" (оператор четырех действующих атомных электростанций Украины) составлял 11,7 млрд грн.

Источник: БизнесЦензор







