Почему уволили всех, кто расследовал преступления на Майдане

Расследование преступлений против Майдана сегодня полностью остановлено, считает Юрий Бутусов, потому что Рябошапка уволил всех, кто занимался этими делами много лет и уже достиг определенных результатов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главу управления спецрасследований Сергея Горбатюка и его заместителя Алексея Донского. Также был уволен еще один заместитель Горбатюка - Виталий Тарасюк - зам по оргвопросам. Также уволены следователи - Юрий Безщасный, старший группы по расследованию преступной организации Януковича, уволен начальник отдела Андрей Демьяненко, старший по расследованию узурпации власти Януковичем (через решение Конституционного суда), а также его заместитель, который ведет в рамках преступной организации дела судей Высшего хозяйственного суда Татькова и Емельянова.

Цензор.НЕТ получил комментарий Сергея Горбатюка:

"Из кадров позвонили и сказали, что есть приказ генпрокурора о моем увольнении. Этот приказ своевольный. Он вне рамок закона. Потому что, даже если меня не допустили к аттестации через форму заявления, хотя я считаю, что я все правильно делал и правильно заявление подавал, то закон не дает права генеральному прокурору из-за неподачи заявления увольнять следователя. Новый закон предоставил такое право в отношении прокуроров. А относительно следователей - они просто не будут переведены в новый офис генпрокурора, если не пойдут на аттестацию. Но оснований увольнять этот закон не предусматривает.

Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел.

У меня такое впечатление сложилось, что Рябошапка меня не хочет видеть в прокуратуре. Это еще начиная с наших первых встреч с начала сентября. Были сомнения, может, я ошибаюсь, потому что прямо об этом никто не говорил. Но развитие ситуации, надуманность оснований этого увольнения реально указывает, что это был преднамеренный шаг".

Крайне опасная ситуация. Руководство ГПУ также заявило, что дела Майдана будут распределены по двум ведомствам - НАБУ и ГБР. Странное решение, ведь эти дела специально собирались, чтобы в одном месте расследовать преступления режима Януковича. Увольнение руководителей управления означает, что расследование фактически будет парализовано. Почему?

В НАБУ и ГБР не хватает людей для расследования своих дел, нагрузка их дополнительной работой приведет к пробуксовке. Если бы было намерение действовать системно, то надо было переводить следователей, а не дела, и желательно целыми подразделениями. Но вместо этого - хаос.

Зачем увольнять руководителей следствия, которые за эти годы досконально знают дела, изучили все материалы? Кто вместо них? Смена следователей парализует дело на длительный срок, ведь новым приходится по новой читать все. Смена следователя означает, что полгода минимум новым придется вникать в дело.

Почему ГПУ уволило одного из ключевых руководителей без предоставления публичного отчета о проделанной работе? Ведь это самое резонансное преступление в Украине! Где отчет, какие риски, какие цели, у кого какое видение? Если были ошибки - то в чем? Если исправлять, то что именно? Как может быть такая примитивная организация и кадровая политика в таком ключевом вопросе?

Своим решением Руслан Рябошапка взял на себя расследование преступлений по Майдану. Любые его кадровые действия - это уже его ответственность. Любые ошибки и любые задержки - ответственность полностью генерального прокурора. И об этом Руслан Рябошапка должен заявить прежде всего, считает Бутусов.

Источник: Цензор







