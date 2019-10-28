Американский космоплан вернулся из секретной миссии: 780 дней на орбите

ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B. Сообщение об этом было опубликовано в воскресенье на официальном сайте BBC США, передает УНН.

“Успешно приземлившись, X-37B выполнил самый длительный на сегодняшний день полет и успешно справился со всеми поставленными задачами, — заявил представитель ВВС США Рэнди Уолден. — В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена доставка небольших спутников”.

Секретная миссия X-37B завершилась спустя 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана — 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.

Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA и создала, как пишет Space.com, по меньшей мере два таких аппарата. В 2004 году программу засекретили и передали в ВВС. Согласно информации, распространенной Пентагоном, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать.

Напомним, SpaceX планирует вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев.

Источник: УНН







