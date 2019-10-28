В Париже к 500-летию гения открылась выставка работ Леонардо да Винчи

В парижском Лувре открылась выставка картин Леонардо да Винчи. Ее готовили более 10 лет. Она приурочена к 500-летию со дня смерти художника и будет открыта для посещения в течение четырех месяцев.

На выставке собрано более 160 работ да Винчи. Некоторые из них Лувра передали на время работы экспозиции. Также представлены записи Леонардо да Винчи, его чертежи и результаты исследований его картин.

Недавние исследования работ в инфракрасном излучении обнаружили несколько слоев изображений, причем окончательный вариант картины иногда сильно отличается от первоначального. Кроме того, с помощью технологий виртуальной реальности посетители выставки, как ожидается, смогут увидеть незаметные детали работ художника.

Леонардо да Винчи родился в Тоскане в 1452 году. Он был художником, скульптором, архитектором, математиком, инженером, изобретателем и ученым. Несколько лет перед своей смертью в мая 1519 года он провел во Франции по приглашению короля Франциска I. Это обстоятельство стало одним из аргументов в недавнем споре между Италией и Францией.

Проведение выставки в Лувре оказалось под вопросом в конце прошлого года. Тогда итальянская правая партия "Лига" выступила против предоставления Франции нескольких работ художника, заявив, что Италия, отдав работы, окажется "на обочине большого политического события".

Ассоциация Italia Nostra пыталась добиться запрета на вывоз из галереи в Венеции знаменитого рисунка да Винчи "Витрувианский человек". Она настаивала, что эта работа должна постоянно находиться в специальных условиях, а транспортировка может нанести ей непоправимый вред. Однако на прошлой неделе суд в Италии постановил, что работа все же может быть представлена на выставке в Париже.

Напомним, музейщики не могут найти картину Да Винчи за 450 млн долларов.

Источник: Радио Свобода







