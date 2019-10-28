Очередной скандал: горняки подали в суд на налоговиков за подделку данных

Налоговики подали неправдивые данные относительно выводов рабочей группы по обсуждению законопроекта 1210 в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Как следствие, они ввели в заблуждение народных депутатов, что грозит фатальными последствиями для отрасли и тысяч трудящихся.

По этому поводу одно из предприятий горно-металлургического комплекса - "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" - уже обратилось в Окружной административный суд города Киева.

Истец требует открыть производство и признать противоправными действия Государственной налоговой службы Украины. В частности, речь идет о составленном налоговиками письме на имя председателя налогового комитета Верховной Рады Украины Данила Гетманцева, содержащем искаженную информацию о результатах работы и выводах совместной рабочей группы по поиску компромисса в вопросе введения ренты на железную руду.

Рабочая группа, в которую вошли представители ДПС, Министерства финансов, предприятий металлургической отрасли и крупнейших бизнес-сообществ Украины, провела в сентябре 3 заседания.

Во время этих заседаний было установлено, что после изменения ставки налога и базы налогообложения - рента за недра возрастет в среднем в 4 раза. Бизнес будет вынужден платить на 8,5 млрд грн в год больше. При этом рента в Украине станет самой высокой в мире. Это уничтожит не только горно-добывающую отрасль, но и смежные отрасли экономики. Как следствие, поступления от налога на прибыль сократятся почти на 20%, а производство из-за потери рынков сократится на 26 млн грн. При этом бюджет недополучит минимум 11 млрд грн. Ударит принятие законопроекта 1210 в нынешнем виде и по "Укрзализныци", и по Администрации морских портов Украины, где грузы ГМК составляют около 40%. Такое резкое снижение конкурентоспособности украинской металлургии сыграет на руку разве что конкурентам из других стран, где налоги - существенно ниже.

Но, несмотря на результаты работы рабочей группы, Государственная налоговая служба 23 сентября отправила Даниилу Гетьманцеву свои выводы и предложения, в которых полностью исказила данные и расчеты влияния законопроекта, обсужденные на совместных заседаниях.

В частности, по мнению истца, ДПС манипулирует, утверждая, что повышение ставки рентной платы до 10% от стоимости продукции приблизит распределение долей экономической выгоды от железных руд между собственником и пользователями в более паритетном соотношении.

Ошибочным и манипулятивным также является утверждение о том, что уточнение срока первичной переработки обеспечит однозначное определение объекта налогообложения, поскольку оно спровоцирует увеличение количества налоговых споров. Кроме того, оно приведет к тому, что предприятия ГМК вынуждены будут отдавать государству 87% заработанного, что приведет к остановке инвестиций в отрасли.

Фактически, речь идет не о техническом уточнения, как это представляет ДПС, а о введении еще одного налога.

При этом в письме ГНС утверждается, что доля рентной платы в себестоимости товарной продукции металлургических предприятий не превышает 1-1,5%, тогда как реально этот показатель составляет около 5%, а в себестоимости добытой железной руды - до 11%.

Истец убежден: неточности и манипуляции в письме ГНС введут в заблуждение народных депутатов, которые будут голосовать за скандальный законопроект. И одним из исковых требований просит суд обязать ДПС предъявить документы и расчеты, на основании которых было составлено письмо. А также объяснить, почему налоговики проигнорировали все доводы рабочей группы.

Источник: УНИАН







