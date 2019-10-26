Крысы водят машину, с помощью чего достают себе еду

В лаборатории университета Ричмонда провели интересный эксперимент – крыс научили управлять крошечными автомобилями, чтобы они доставали себе пищу. Результаты свидетельствуют о том, что животные более способны, чем считалось, пишет New Scientist.

Эксперимент – детище невролога Келли Ламберт. Она вместе с коллегами изготовила маленькие машины из пустого контейнера для еды и электрической платформы с колесами. Внутри машинки разместили "руль" - три устройства, которые могут везти машину прямо, налево и направо.

Мотивировали крыс хлопьями:

"Они научились ориентироваться в автомобилие уникальными способами и овладели рулевым управлением, которым раньше никогда не пользовались, чтобы в итоге получить вознаграждение", - сказала Ламберт.

Исследователи хотели узнать, как освоение новых навыков помогает облегчить стресс и как неврологические условия влияют на нашу способность преодолевать сложные ситуации.

Выяснилось, что крысы, как и люди, расслабились, освоив управление авто, и, похоже, получили определенное удовольствие от решения сложной задачи. То есть - овладение сложным навыком способствовало расслаблению животных.

Также исследователи обнаружили, что у крыс был более высокий уровень кортизола, "гормона стресса", когда они ездили на автомобилях с дистанционным управлением, чем когда им позволяли управлять самостоятельно.

Кроме этого, среда крыс повлияла на их обучение. Зверьки, которые жили в сложной среде научились управлять автомобилем значительно быстрее, чем те, кто жил в скучных, спокойных лабораторных условиях.

Ученая говорит, что собранные в результате наблюдения за крысами данные, потенциально могут быть использованы для изучения последствий болезни Паркинсона и депрессии.

Источник: ТСН







