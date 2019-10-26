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Вчера, 22:00
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В Азовском море должна быть обеспечена свобода судоходства – генерал НАТО

Свободу судоходства в Азовском море должны обеспечить международные морские силы, потому что Украина сама не справится с этим. Такое мнение высказал бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 2013-2016 годах Филип Бридлав в интервью Hromadske. Экс-командующий силами НАТО уверен, что порядок на море является частью миссии Альянса.

«Почему мы ждем, что украинцы должны справиться с этим самостоятельно? У крупных государств есть мощные силы на море, и часть их миссии - обеспечивать свободу навигации в международных водах», - отметил он.

Генерал заявил, что НАТО рассматривает Азовское море как международные воды, где Украина имеет порты, в частности Мариуполь, от которых зависит торговля.

«Один из ваших чиновников сказал, что надо обратить внимание на то, что в Черном море, возле Керчи и в других местах, постоянно должны быть международные морские силы. Это действительно так, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы вы могли свободно передвигаться в этих водах, вести торговлю со всем миром. Потому что от этого зависит финансовое благополучие вашей страны», - сказал Бридлав.

Источник: hromadske



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