Зеленский в Золотом не сумел найти общий язык с добровольцами

Сегодняшняя встреча президента Владимира Зеленского с украинскими добровольцами в Золотом Луганской области, где должно было состояться разведение сил и средств, возмутила соцсети. Перестал чувствовать себя слугой народа, считают комментаторы.

Поведение главы государства, его повышенный тон, обращение к людям на «ты», которое перешло в постоянное тыканье, уличный сленг, — все это выглядело не только несерьезно и несолидно, но и унижало не только тех, к кому обращался Зеленский, но и его самого. По мнению многих блогеров, Верховный главнокомандующий и руководитель страны должен себя держать в руках в любой ситуации, а после такого общения с подчиненными вряд ли у последних Зеленский будет вызывать чувство уваженияАлексей Голобуцкий.

Политтехнолог , комментируя реплики президента - «Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучил. … Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-то. Я тебя пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции… Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», - пишет, что это тот классический случай, когда лучше вообще не общаться, чем общаться так.

«Президент так и не нашел своего формата общения вне „теплой ванной“ сторонников. И именно поэтому ОП мало удержать его от подобных встреч — они на самом деле далеко не критичны, без них легко можно было обойтись. И вообще выбранная стратегия не выглядит перспективной: Зеленский окончательно решил закрепиться как „президент мира“ — точнее, „президент капитуляции“. Предыдущие месяцы он все же держался на водоразделе, пытаясь найти объединительные моменты в позициях и тех граждан, которые однозначно за мир любой ценой, и тех граждан, для которых далеко не каждая цена мира приемлема. Теперь же выбор сделан — но последствия вряд ли будут положительными», — пишет политтехнолог.

По мнению Голобуцкого, в той нише избирателей, которая «однозначно за мир», Зеленскому вряд ли удастся ослабить позиции ОПЗЖ и Юрия Бойко. А избирателей, которые «против капитуляции», своими решениями, назначениями и поведением, он уже начал понемногу терять.

Бывший нардеп Борислав Береза обращает внимание на то, что если президент как официальное лицо государства начинает вам «тыкать», то он «чувствует себя уже не слугой, а господином», а это катастрофа как для государства, так и для общества.

Журналист Евгений Кузьменко считает, что такое поведение Зеленского можно объяснить стрессом. И во время этого стресса он потерял все свое сценическое обаяние и тот авторитет, который был до этого.

По словам Кузьменко, «быкование в этой среде — авторитета не добавляет. Скорее — наоборот».

Журналист и политтехнолог Тарас Березовец также обращает внимание на тон и хамское обращение Зеленского к украинским бойцам.

«Неуставные обращения на „ты“ это то, чего заслужили избиратели, голосовавшие за этого президента. Но люди, каждый день защищающие страну, заслуживают большего. Во всех смыслах», — пишет Березовец.

Напомним, ранее Зеленский, который пришел к власти с обещанием закончить войну, заявил, что сорванное разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского все равно произойдет. Сейчас Украина ведет подготовку к отводу вооружения на этих двух участках Донбасского фронта.



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Владимир Зеленский рассказал о своей поездке на передовую в Facebook.

«Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению».

По его словам, местные жители Золотого высказали беспокойство тем, что на окраине городка в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Он решил поговорить с добровольцами сам.

Президент признал, что «некоторые разговоры оказались эмоциональными». Но он «готов и дальше говорить и искать взаимопонимание».

«Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой — подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий», — подытожил Зеленский.

Издание «Цензор.НЕТ» опубликовало фрагмент диалога президента с добровольцами, выступающими против отвода войск Объединенных сил:

Зеленский: Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает.

Доброволец: Нет. Я у вас спрашиваю. Я не знаю, я у вас интересуюсь просто.

Зеленский: Нет. Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим… Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой.

Доброволец: Я вас уважаю.

Зеленский: Я нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием «Украина». И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Дофига проблем. Дофига людей, по которым требуют, чтобы они сели в тюрьму. Но когда ты хочешь защищать Родину… Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай.



Напомним

Видео, появившееся в сети, на котором президент Владимир Зеленский грубо по-хамски общался с украинским добровольцем в Золотом на Луганщине, прокомментировали в штабе операции Объединенных сил.

По информации штаба, люди в военной форме, с которыми говорил президент, «не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил».

В законе про ООС четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему предоставляется должная правовая оценка.

Источник: ФАКТЫ







