"Формула Штайнмайера" не может обеспечить мир на Донбассе, считает Кучма

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. Об этом он заявил во время выступления в Чернигове, передает "Укринформ". По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помПолитикаощь иностранных лидеров.

По его словам, "формула Штайнмайера" не способна обеспечить мир на Донбассе. Он также отметил, что на данный момент невозможно провести выборы в ОРДЛО без предварительного вывода войск, так как туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая, а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - сказал Кучма.

Как отметил политик, восстановление мира на Донбассе в значительной степени зависит от лидеров европейских стран и США.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

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Также сообщалось, что в Германии пока не имеют точных дат проведения встречи в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, нормандская встреча пройдет лишь после разведения сил на трех участках.

Источник: ukrinform







