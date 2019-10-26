"Не наша война": Лукашенко публично открестился от "Великой Отечественной"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался признавать "Великую отечественную войну". Лидер соседнего государства в интервью "Хабар" заявил, что его страна всегда страдала от войн, ведущихся Россией.

"Беларусь да и Казахстан… Они ведь всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны – не наши войны. Отечественная война восемьсот двенадцатого года. Наполеон прошелся за Москву и обратно вернулся – через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено", – рассказал он.

Также лидер Беларуси отметил, что из-за мировых войн были уничтожены миллионы беларусов.

"Потом первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка. Часть восточных губерний отошла к России, а до Минска – отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Но мы, тем не менее, горя хлебнули. В последней войне треть нашего населения потеряли", – подчеркнул Лукашенко.

Теперь, по словам Лукашенко, Беларусь может "сама определять свою судьбу, не нанося никакого ущерба соседям".

Источник: obozrevatel







