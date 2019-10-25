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Вчера, 23:00
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Супергероини с лишним весом - первые кадры со съемок комедии "Громовая Сила"

Две пышнотелые красавицы Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер готовы спасти мир в новом комедийном фильме про супергероев. В Сеть попали первые кадры актрис в костюмах.

Американские актрисы Мелисса Маккарти (Melissa McCarthy) и Октавия Спенсер (Octavia Spencer) снимаются в новом фильме Netflix "Громовая Сила" (ориг. - Thunder Force). В настоящее время съемки идут прямо на улицах в Атланте, США.

Звезда фильма "Копы в юбках" и актриса киноленты "Горничная" играют двух обычных женщин, у которых внезапно развивается суперсила и они вынуждены бороться со злом.

На кадрах, которые попали в интернет, актрисы запечатлены в красивых темно-синих костюмах, напоминающих образ Капитана Америки из последних частей франшизы "Мстители". Образ Мелиссы более суровый, что может говорить о том, что она главная в дуэте супергероинь.

Сценарий к фильму написал муж Маккарти, комедийный актер Бен Фальконе. Вместе супруги выступают в роли продюсеров.

О фильме создатели сообщили не так много, но учитывая, что на заднем фоне можно увидеть автобусы Управления чикагского городского транспорта, съемки проходят в Городе ветров – Чикаго, Атланта, США.

Маккарти недавно снялась вместе с Тиффани Хэдиш и Элизабет Мосс в мафиозном фильме 70-х годов "Кухня". Спенсер в начале 2019 года появилась в хоррор-муви "Ма".

Между тем, сообщается, что Мелисса Маккарти ведет переговоры насчет новой роли. Артистка может сыграть подводную злодейку в экранизации мультфильма Дисней.

Источник: joinfo


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