Депутаты Ровно предлагают отменить Хэллоуин: болеют за мораль общества

Депутат Ровенского городского совета Александр Чубай подготовил проект решения о введении празднования Дня благодарения вместо праздника Хэллоуина. Об этом сам Чубай написал в Facebook, добавив проект решения.

"Вместе с Татьяной Чубай инициировали проект решения о праздновании Дня благодарения и запрет Хэллоуина (Хэллоуина) в Ровенском городском совете. Поддерживают мэр и многие депутаты, которые болеют за мораль общества, в т.ч. молодежи! Но впереди голосование ...", - написал Чубай.

Так, в проекте решения отмечается, что праздник Хэллоуина "не имеет никакого ни христианского, ни украинского происхождения".

Документ предлагает ввести празднование Дня благодарения в течение сентября в городе Ровно, в том числе в учебных заведениях.

Предлагается также запретить празднование Хэллоуина в Ровно, в том числе в учебных заведениях всех уровней.

Депутаты также предлагают "принять меры по зачистке города от рекламных материалов празднования Хэллоуина, призывающие к насилию".

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине уже предлагали запретить Хэллоуин.

Источник: УНН







