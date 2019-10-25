ЮНИСЕФ обеспокоен судьбой сотен тысяч детей в воюющем Йемене

ЮНИСЕФ назвал войну в Йемене крупнейшим гуманитарным кризисом в мире и призвал прекратить многолетний конфликт, который самым негативным образом отражается на судьбах сотен тысяч детей.

"ЮНИСЕФ обеспокоен опасностью, с которой сталкиваются дети в охваченном войной Йемене, и призывает немедленно прекратить затянувшийся конфликт, повлекший гуманитарный кризис, крупнейшую в современном мире", - говорится в сообщении.

"Дети хотят мира, и дети заслуживают мир", - заявила на пресс-конференции представитель ЮНИСЕФ в Йемене Сара Бейсолов Ньянти. Она добавила: "Вместе мы будем работать над тем, чтобы обеспечить соблюдение прав детей. Чтобы они могли поверить в свое будущее в Йемене".

Напомним, в 2018 году во время вооруженных конфликтов убиты или ранены 12 тыс. детей.

Источник: УНН



