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Вчера, 18:30
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Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать документы по Украине

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины. Об этом сообщает CNN. Госдепартамент должен обнародовать записи разговоров госсекретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, связанные с Украиной.

Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

Напомним, Государственный департамент США дал первоначальный ответ на запрос Конгресса о предоставлении документов в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

Источник: СНН



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