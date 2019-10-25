Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать документы по Украине

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины. Об этом сообщает CNN. Госдепартамент должен обнародовать записи разговоров госсекретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, связанные с Украиной.

Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

Напомним, Государственный департамент США дал первоначальный ответ на запрос Конгресса о предоставлении документов в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

Источник: СНН







