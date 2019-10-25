Реформа децентрализации: 6,5 тыс. теробщин в Украине еще не объединены

В Украине уже создано 992 объединенные территориальные общины, в которые вошли 4542 мелких общин. Необъединенными остаются еще 6419 небольших громад, сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время публичной презентации изменений в Конституцию Украины и приоритетов правительства по реформированию местного самоуправления.

По словам министра, более 41% территориальных общин от общего количества теробщин базового уровня уже прошли процесс объединения. Еще 6419 мелких теробщин остаются необъединёнными. А значит, "белых пятен" на карте Украины еще много.

При этом она добавила, что области, территории которых охвачены перспективными планами на 100% - это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Ровенская, Харьковская и Хмельницкая области. В Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях перспективными планами охвачено около 90% территории. В Одесской области лишь 36% территории охвачено перспективным планом, в Киевской - 54%, Винницкой - 76%, Черкасской - почти 75%. Такие перспективные планы не в полной мере учитывают методику формирования способных общин.

"Процесс добровольного объединения общин должен происходить на основе способности общин. Но часто областные советы не руководствуются этим принципом, а преследуют собственные политические интересы по распределению на уровне региона сфер влияния. Поэтому правительство подало в парламент законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединение общин", который убирает из процесса создания ОТО этап утверждения перспективных планов облсоветами", - отметила Бабак.

По ее мнению, принятие этого законопроекта в парламенте ускорит процесс формирования перспективных планов.

Напомним, в парламенте появился текст зарегистрированного ранее законопроекта 2189, что упрощает процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.

Источник: kmu.gov.ua







