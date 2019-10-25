За Крым России придется платить: решение по делу Ощадбанка - в пользу Украины

Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка. Согласно указанному решению арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым.

"22 октября 2019 года Парижским Апелляционным судом было принято решение в пользу Ощадбанка, которым отклонено попытку Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года в пользу Ощадбанка. Согласно указанному решению арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, суд объявил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019 года. Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред. Россия может понести материальный ущерб, и ее права как будто будут нарушены. Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение.

В банке отметили, что по результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы являются безосновательными и необоснованными. Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, что были приведены Россией, являются недопустимыми.

"Апелляционным Судом указано, что риск того, что права Российской Федерации будут поставлены под угрозу в результате попытки принудительного исполнения судебных решений в отношении тех ее активов, что пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, о котором в своем заявлении отмечала Российская Федерация не является достаточным основанием для приостановления принудительного исполнения. Вопрос принудительного исполнения, в том числе за счет активов, которые могли бы пользоваться иммунитетом, является делом исключительно местных судов в каждой отдельной юрисдикции. Кроме того, судья отметил, что риск обращения взыскания на суверенное имущество не может оправдать приостановление исполнения арбитражного решения. Судья заметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что Ощадбанк, который является надежным коммерческим банком, не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения. Поэтому судья отклонил просьбу Российской Федерации и обязал ее понести часть расходов на производство", - говорится в сообщении.

Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем, добавили в банке.

Напомним, Россия обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка, указав, что крымское отделение учреждения "не подпадает под действие договора о защите инвестиций".

Источник: oschadbank







