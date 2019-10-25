Лавров заявил, что Москва готова повлиять на боевиков Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова повлиять на боевиков для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде пресс-конференции.

По его словам, он с норвежским министром говорил об Украине и отметил, что позиции их разошлись. Российский министр снова обвинил Киев в "неконституционном перевороте" в 2014 году, в "попустительстве Запада" и "разгуле неонацистов".

В то же время глава МИД России намекнул, что Москва готова приструнить боевиков в случае положительной договоренности по Донбассу.

"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе Минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", – сказал Лавров.

Ранее в Кремле заявляли, что не готовы влиять на боевиков, чтобы те прекратили стрелять и начался процесс разведения сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать отвод боевиков от линии соприкосновения, сказал следующее: "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса, но вы знаете, что "республики" Донбасса – "самостоятельные" субъекты в урегулировании этого конфликта".

А пока Лавров цинично заявляет о готовности к миру, на Донбассе обстановка продолжает оставаться напряженной. Так, 24 октября контролируемые Россией боевики снова сорвали отвод войск.

Накануне в эксклюзивном интервью "Сегодня" президент Владимир Зеленский говорил, что встреча "Нормандской четверки" состоится только после завершения разведения сил в районе Петровского и Золотого.

Напомним: процесс подготовки саммита “нормандской четверки” усложнился новыми подходами и запросами “одной из сторон”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит также отметить, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исполнение Минских договоренностей “позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается”.

Источник: segodnya







