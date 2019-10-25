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Вчера, 13:00
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Эпидемия дифтрии на пороге: медик даёт советы о вакцинации

Заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова рассказала, надо ли дополнительно вакцинировать ребенка против дифтерии из-за возможной эпидемии. Если вакцинация ребенка от дифтерии происходила согласно календарю, то дополнительных прививок делать не надо - только плановые.

"Если вакцинация была проведена правильно по календарю, то надо ждать плановой прививки. Если есть сомнения у родителей, можно всегда проверить уровень вакцинального иммунитета - можно сдать анализ и посмотреть, насколько действенным является защита, и если защита недостаточна, то обратиться к семейному врачу и определить индивидуальный график прививки", - отметила Минова.

По ее словам, у детей вакцинация проходит по календарю прививки, разработанном Министерством здравоохранения. От дифтерии первая вакцинация делается трижды: две вакцины с интервалом в месяц и затем через полтора месяца, затем - в 6 и в 15 лет.

Напомним, из-за снижения коллективного иммунитета и случаев заболевания в Украине может произойти вспышка дифтерии, подобная ситуации с корью в прошлом году.

Источник: УНН



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