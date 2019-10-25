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Чили без Пиночета: массовые беспорядки из-за ухудшения жизни

По меньшей мере два человека погибли и еще 20 пострадали в результате наезда автомобиля на участников антиправительственных протестов в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас (провинция Консепсьон) в центральной части страны. Об этом в среду сообщила радиостанция BioBio.

Как отметили представители полиции, 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь.

Губернатор провинции Консепсьон Роберт Контрерас выразил соболезнования родственникам погибших, отметив, что “инцидента, произошедшего во вторник поздно вечером, можно было избежать, если бы протестующие соблюдали комендантский час”.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили Сантьяго 14 октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. В сложившейся ситуации президент Себастьян Пиньера объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице и ряде других населенных пунктов, а также был вынужден отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 15 человек.



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