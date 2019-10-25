Законопроект Геруса - сдача интересов Украины и капитуляция перед РФ

В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса. Энергосообщество указывает, что законопроект №2236-2, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, противоречит нормам европейского права.

Закон предусматривает внесение изменений в закон о рынке электроэнергии относительно экспорта/импорта э/э, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ, одобренный профильным комитетом Рады на минувшей неделе, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Энергосообщества.

"Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения", - говорится в сообщении.

Энергосообщество указывает, что данный законопроект противоречит нормам европейского права, поэтому его принятие осложнит европейскую интеграцию Украины.

"Секретариат обеспокоен тем, что предлагаемые инструменты являются чрезвычайно несоразмерными и нарушают основные принципы европейского права", - отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В документе указывается, что предлагаемое законопроектом №2236-2 ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, и не может быть оправдано предполагаемой авторами законопроекта несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчиризации "зеленым" с мощностью до 150 МВт в Энергосообществе подчеркнули, что она не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии": №2233 ("Слуга народа"), №2233-1 ("Оппоблок"), №2233-2, №2236 (оба - "Европейская солидарность"), №2236-1 ("Батькивщина"), №2236-2 ("Слуга народа"). Последний является наиболее масштабным из всех рассмотренных и одобренных на заседании.

Законопроект №2236-2, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Кабинету министров полномочий по установлению временного запрета или ограничений на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору - полномочий по установлению предельных цен продажи э/э на рынках "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию.

Проект №2236-2 предусматривает внедрение нормы обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Предложенные законопроектом преференции для импорта электроэнергии из Беларуси фактически означают ее импорт из РФ - согласно данным Нацкомитета статистики Белоруссии, страна не имеет профицита электроэнергии, при этом Беларусь имеет объединенную с Россией энергосистему.

"Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, импорт электроэнергии из Беларуси - это импорт из России" - писал народный депутат Украины, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей страничке в Facebook, комментируя законопроект №2236-2.

Инициаторы документа также предлагают при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.



Законопроект Геруса - энергокапитуляция перед РФ, принятие закона может привести к полной остановке энергорынка, считает первый заместитель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренк.

"Главный "энергорыночник" страны похоже уже сворачивает "рынок". И готовится в ручном режиме через карманную НКРЭКУ рулить миллиардными финансовыми потоками. Как я уже писал - своей турбореактивной правкой в Закон про рынок єлектроєнергии ее инициатор не просто открыл импорт э/э из России, но и банально ввёл в заблуждение президента Зеленского, не пояснив Владимиру, что в Украине валом своих генерирующих мощностей, а Белорусь - это в данном случае Россия", - написал Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Если коротко - фактически, это полная остановка энергорынка, переход к жесткому ручному управлению, энергокапитуляция перед РФ и отказ от еврообязательств: уничтожаются рыночные механизмы рынка электроэнергии, отрасль снова загоняется в стойло ручного регулирования; ретроспективно ликвидируются гарантии на полный выкуп э/э для "зеленой" генерации; создаются преференции для импорта э/э из Беларуси", - написал депутат.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из Беларуси - это импорт российской электроэнергии, разрешив который Украина усиливает влияние РФ на отечественном энергорынке. По его мнению, принятие законопроекта Геруса - это сдача национальных интересов.

"Мы хорошо знаем, что такое "импорт из Беларуси". Что такое "белорусский антрацит", что такое "белорусские устрицы". Беларусь, при всем уважении, давно превратилась в хаб по легализации запрещенных экспортно-импортных операций с Российской Федерацией. А в следующем году заработает БелАЭС, построенная за счет 10-миллиардного кредита от РФ. И вот украинской энергетике предлагают с головой нырнуть в эту коррупционную клоаку", - объяснил Кучеренко.



Напомним

Аналитики и эксперты заявляют, что лоббирование Герусом возможности покупать электроенергию в России - выгодно Коломойскому и его ферросплавным заводам, потому что в цене ферросплавов 50 процентов составляет именно электроэнергия и для рентабельности производства необходимо ее удешевить. Законопроект Геруса - энергокапитуляция перед РФ, считают эксперты.

Источник: РБК







