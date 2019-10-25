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Ученые создали искусственный лист, способный синтезировать бензин

Исследователи из Кембриджского университета создали новый вариант искусственного фотосинтеза - искусственный лист, который, возможно, будет производить топливо, сообщает The Independent.

Листок превращает солнечный свет в синтез-газ, то есть на смесь угарного газа и водорода. Поэтому, процесс напоминает природный фотосинтез - химическую реакцию, благодаря которой растения превращают солнечный свет, углекислый газ и воду в энергию.

Таким образом, со временем это вещество можно превратить в жидкое топливо. Кроме того, вещество можно будет использовать для создания лекарств, пластика и удобрения для растений.

"Возможно, вы раньше не слышали о синтез-газе, однако вы ежедневно пользуетесь продуктами, которые были созданы с его помощью", - рассказывает Эрвин Рейснер, старший автор исследования.

В дополнение, устройство не производит вредных выбросов в атмосферу и будет эффективно работать в дождливые и пасмурные дни.



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