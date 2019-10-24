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Общество / Природа
Вчера, 23:00
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Человечество не виновато в глобальном потеплении, заявляют в НАСА

В НАСА заявили, что причинами изменения климата на Земле стали аберрации вращения нашей планеты вокруг Солнца и угол наклона земной оси, а не загрязнение планеты человеком. Об этом сообщает Naturalnews.

НАСА заявляет, что эти изменения являются совершенно естественными и нормальными.

В статье говорится, что уже в 1958 году НАСА впервые отметило, что изменения на солнечной орбите Земли, а также изменения осевого наклона Земли являются причиной того, что ученые-климатологи сегодня назвали "глобальным потеплением".

"Люди не разогревают и не охлаждают планету, когда водят машину или едят говядину", - написали в НАСА.

Исследователи считают, что процессы на планете имеют циклический характер, который нам только предстоит выяснить, что очень важно для выживания нашего вида.



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