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Общество / Криминал
Вчера, 18:00
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Коломойский проигрывает: суд Лондона обязал его выплатить ПриватБанку £10,9 млн

Апелляционный суд Лондона обязал олигарха Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов судебных расходов до 12 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года", - говорится в сообщении прессслужбы.

Сообщается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им ПриватБанком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

"Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме того, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - сообщили в банке.

Напомним, 15 октября ПриватБанк одержал победу в апелляционном суде Лондона по делу против экс-владельцев. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Источник: УНН



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