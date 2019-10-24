Google готов предъявить миру самый мощный квантовый компьютер

Научный журнал Nature опубликовал статью разработчиков квантового процессора с описанием их устройства, исчезновение которой с сайта NASA месяц назад заинтриговала весь мир. Специалисты утверждают, что их квантовый процессор впервые справился с задачей, которая не под силу ни одному из современных компьютеров, и таким образом реализовал “квантовое превосходство”.

Газета Financial Times 20 сентября этого года опубликовала заметку с заголовком “Google утверждает, что достиг квантового превосходства”. Журналисты ссылались на доклад с сайта NASA. В этом документе Google сообщил о том, что его научные сотрудники создали процессор, который может за считанные минуты совершить расчет, на который самому мощному существующему в мире компьютеру, “Саммиту” от американской компании IBM, понадобилось бы около 10 тысяч лет.

Речь шла не об обычном процессоре, а об основе для квантового компьютера. В отличие от привычных вычислительных машин, работа которых основана на минимально возможной единице информации — бите, квантовые компьютеры имеют дело с кубитами.

К удивлению журналистов, вскоре после того, как они ознакомились с докладом Google, он пропал с сайта NASA. Месяц спустя на сайте одного из главных конкурентов Google в создании квантовых компьютеров, IBM появилась критическая заметка о “квантовом превосходстве” компании.

В ней сотрудники IBM уверяли, что задача, о которой шла речь в докладе Google, займет у современных вычислителей не 10 тысяч лет, а в худшем случае 2,5 дня. Они заключали, что хотя результат, которого достигли специалисты компании, и интересен, но не настолько сложен для классического компьютера.

Сегодня, спустя больше месяца после первой публикации, научный журнал Nature опубликовал статью Джона Мартиниса с коллегами. Они рассказали, что собрали процессор (его назвали Sycamore) из 54 кубитов, но в работе одного из них произошли неполадки, поэтому в итоге устройство работало на 53 кубитах. По словам разработчиков, высокую точность работы компьютера обеспечили специально разработанные алгоритмы, которые исправляли до 99,99% ошибок.

Ученые протестировали свою разработку с помощью специально разработанной задачи, которая связана с обработкой случайных последовательностей чисел. По словам авторов работы, Sycamore проделал эту задачу миллион раз, на что ему понадобилось всего 3 минуты 20 секунд. Самому мощному на сегодня обычному компьютеру — “Саммиту” от IBM — на это понадобилось бы около 10 тысяч лет, уверены разработчики. Впрочем, реальное сравнение они не проводили.

Мартинис с коллегами в статье утверждают, что их эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может выполнить только квантовый компьютер. “Таким образом, квантовые процессоры достигли режима квантового превосходства, — пишут они. — Мы ожидаем, что вычислительная мощность подобных устройств будет расти и дальше с удвоенной экспоненциальной скоростью”.







