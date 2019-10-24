Два условия от Украины для проведения нормандской встречи

Есть только два условия для проведения нормандского саммита: это согласование формулы Штайнмайера и разведение войск на трех участках на Донбассе. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Сегодня".

Так, отвечая на вопрос, почему Москва снова медлит с нормандской встречей и какие условия она выдвигает на этот раз, Зеленский отметил:

"Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках".

Зеленский напомнил, что на одном участке - в Станице Луганской - разведение прошло.

"Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что на пути к проведению встречи в нормандском формате была одна преграда - формула Штайнмайера.

По словам Зеленского, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, после которого стало известно о согласовании Украиной текста формулы Штайнмайера, "были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита нормандской четверки".

"Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но "зрада"отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать. Начнем с самого главного. Хотим ли мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да. Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это - встреча в нормандском формате. Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому на пути к этому была одна преграда - крупнейшая страшилка последних недель - "формула Штайнмайера", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал разобраться, что это за формула.

"Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

А именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский заверил, что Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений.







