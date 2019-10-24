В Украине за девять месяцев 55 раз напали на журналистов - НСЖУ

За девять месяцев в Украине зафиксировали 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, сообщает НСЖУ.

"В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инцидента.

Всего за 9 месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов", - говорится в сообщении.

Источник: nsju



