Американские катера типа "Айленд" для ВМС Украины доставлены в Одессу. Фото

Американский транспорт Ocean Freedom с катерами типа «Айленд» для украинских ВМС прибыл в Одессу. Два украинских патрульных катера стоят на верхней палубе. Катера окрашенные американской стороной в серый цвет и уже несут бортовые номера и названия: Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

"Украина получила их бесплатно. Минобороны Украины оплатить расходы только за техническое обслуживание, подготовку экипажей и транспортировку. Есть договор о получении еще четырех таких катеров".

Патрульные катера типа «Айленд» (англ. "Island" - укр. Остров) - это класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны, предназначенный для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.



Тактико-технические характеристики:

Водоизмещение (в зависимости от серии А / В / С) нормальная - 136/138/137 т, полная - 165/155/153 т, длина 33,53 м (110 футов) стальной корпус и алюминиевая надстройка.

Силовая установка: двухвальная дизельная энергетическая установка для серий А и В - Paxman Valenta 16-PR 200-M мощностью 5,280 л.с. (3,940 кВт) и для серии С - Caterpillar 3516 DITA мощностью 5,596 л.с. (4,17 МВт) + 2 дизель-генераторы Caterpillar 3304T (135 л.с.) для всех серий. Общая мощность 6200 л.с. обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км / ч).

Экипаж составляет 16-18 человек, в том числе 2-3 офицеры.

Автономность: пять суток.

Катера оснащены РЛС AN / SPS-73, моторной лодкой RHI.

Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ.



Передача этих катеров Украине состоялась еще 27 сентября в Балтиморе. После формального подписания командующим ВМСУ адмиралом Игорем Воронченко меморандума о передаче катеров, на них подняли украинские флаги.

В октябре 2018 экипажи катеров завершили подготовку в Украине. Военные моряки прошли языковую подготовку, отработали элементы по задаче организации работы корабля и подготовке его к ходовым испытаниям. Следующий этап - подготовка украинских моряков в США, которая длилась 10 недель, после - катера готовили к транспортировке в Украину.

Командирами патрульных катеров типа Island были назначены старшие лейтенанты Дамир Аулин и Богдан Небылица. В 2014 году, оба, еще будучи курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, не изменили военной присяге на верность украинскому народу. После выхода на материковую часть Украины Дамир Аулин и Богдан Небылица продолжили обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии, по окончании обучения в которых они были назначены командирами малых бронированных артиллерийских катеров «Вышгород» и «Никополь» соответственно. 25 ноября 2018 при переходе группы украинских военных кораблей через Керченский пролив украинские военные, в том числе, Богдан Небылица были взяты в плен.

12 июня 2019 стало известно о намерении получить еще 4 катера типа «Айленд». Сейчас продолжаются переговоры о передаче их Украине. Как и первую пару «Айленд» корабли будут переданы бесплатно. Необходимо лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами. Согласно приведенным данным, украинские специалисты уже осмотрели несколько американских катеров береговой охраны и выбрали те, которые подходят.

Источник добавил, что в Военно-Морских Силах планируют сформировать дивизион из шести «Island», который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

Сообщается, что катера должны получить разнообразное вооружение - от минно-тральных модулей, сейчас критически важно для Украины, в американских противокорабельных ракет «Гарпун» (есть вариант установки Украинский ПКР «Нептун»).

В августе 2019 стало известно, что государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров Island. Разработка происходит собственной инициативе государственного предприятия. Окончательный вариант модернизации катеров будет принято после того, как ВМС Украины получит практический опыт их применения.

Источник: dumskaya







