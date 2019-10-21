Прокуроры считают предстоящую аттестацию незаконной и отказываются от нее

ГПУ уволит 218 прокуроров, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, и тем самым, по сути, отказались работать в новых органах прокуратуры.

"В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

В то же время, 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тыс. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что, чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, которое, с их точки зрения, противоречит духу закона. Более 200 прокуроров делать это отказались. Эти "отказники" и будут уволены.

Источник: ГПУ







