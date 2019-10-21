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Вчера, 21:00
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Украинка Людмила Бабак выиграла чемпионат мира по гребле

Украинка Людмила Бабак завоевала золотые медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции, который С 17 по 20 октября прошел в китайском Шаосине.

22-летняя каноистка из Энергодара Запорожской области стала лучшей на дистанции 14,5 км, преодолев ее за 1:19.30,84, сообщает пресс-служба Федерации каноэ Украины.

Людмила не знает поражений в марафонах с 2017 года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и одну на чемпионате мира.

"Честно говоря, на дальних дистанциях иногда бывает немного скучно. Но женское каноэ прогрессирует, потому что в последние годы число соревнующихся женщин почти удвоилось, и это хороший знак. Я хочу оставаться чемпионом мира как можно дольше. Мой тренер говорит, что я должна стремиться еще на 10 или даже 15 лет. В Украине я довольно знаменита, и меня узнают, но марафон там не так известен. Я хотел бы показать украинцам, что это очень сложный, но в тоже время очень увлекательный вид спорта", - прокомментировала свой успех спортсменка.

Всего Украина завоевала 11 медалей на Кубке мира по гребле.

Источник: obozrevatel



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