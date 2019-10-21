В ВР создали Временную спецкомиссию по территориальной целостности Украины

События вокруг информации о "формулы Штайнмайера" послужили причиной для создания Временной специальной комиссии по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Как и любая временная специальная комиссия, предусмотрены те вопросы, которыми она будет заниматься. Эта инициатива вызвана теми событиями, которые появились после так называемой информации в отношении "формулы Штайнмайера", парламент выразил свою позицию", - подчеркнул Разумков.

Он обратил внимание, что в эту комиссию вошли представители всех политических фракций и групп, что важно для создания баланса между интересами государства и общества в информационном поле.

Верховная Рада постановила создать Временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины, приняв проект постановления № 2268.

Напомним, массовые протестные акции против "формулы Штайнмайера", которые состоялись в Киеве и других городах Украины в воскресенье, 6 октября, почти везде окончились созданием штабов сопротивления капитуляции Украины.

Источник: 112.ua







