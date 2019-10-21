РФ готовится к вторжению в Украину, считают в генштабе ВСУ

Россия готовится к нападению не только на линии соприкосновения, но и на границе с Беларусью, у Крыма, а также в Бессарабии, сообщил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран.

По словам Алексея Тарана, планы Кремля по военной агрессии очевидны, и ВСУ готовится к отпору.

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, - заявил Алексей Таран. - Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии с ними готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях».

Замглавы Генштаба ВСУ также сообщил, что значительно выросла боевая способность ВСУ.

«В начале агрессии мы начинали с четырьмя батальонно-тактическими группами на все ВСУ, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач, - рассказал Алексей Таран. - Остальные силы находилась в пунктах постоянной дислокации и считалась ограничено готовыми или совсем не готовыми. И вот каждый год мы постоянно увеличиваем наш потенциал. Усиливается интенсивность мероприятий подготовки: в 2014-2015 году в 1,5 раза, в 2016-2017-м в семь раз. Последние два года мы держим этот высокий темп в вопросах развития системы подготовки. Поэтому на сегодня имеем готовность к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав ВСУ, где основное бремя в этой войне лежит на сухопутных войсках, десантно-штурмовых и командовании морской пехоты ВМС, и они имеют достаточный боевой комплект. Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: 5 тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, 5 в ДШВ и 2 полноценные бригады морских пехотинцев сегодня".

Источник: «Вчасно»







