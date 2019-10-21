Песни хора Веревки в программе "Квартал 95" Вакарчук назвал дном

"Квартал 95" на Facebook-странице студии отреагировал на критику министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова по поводу юмористического номера о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в эфире "Вечернего квартала".

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянського. Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в сообщении.

Также в сообщении содержится обращение к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого". Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - заявили в студии.

Напомним, накануне Бородянский извинился перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шутливую песню "Квартала" о сожжении ее дома и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

Также напомним, в понедельник Милованов заявил, что номер о сожжении дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в эфире "Вечернего квартала" негативно влияет на инвестиционный климат в Украине и может восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью в государстве.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что демократическом государстве каждый может шутить, как считает нужным, и выступление Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Григория Веревки в эфире "Вечернего квартала" с юмористической песней о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой не касается позиции Президента Владимира Зеленского.

Источник: УНН







