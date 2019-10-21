Гладковского выпустили под залог в 10 млн грн и с электронным браслетом

На бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского надели электронный браслет. Об этом журналистам сообщил его адвокат Руслан Волынец. "Браслет надели, он есть. Выполняем решение суда", - сказал адвокат.

Также Волынец прокомментировал состояние здоровья Гладковского из-за его голодовки.

"На самом деле состояние у него не очень хорошее. Я даже задавал себе вопрос может ему скорую помощь вызывать, но он отказался", - сказал Волынец.

По его словам, они не пытаются использовать голодание для того, чтобы повлиять на ход рассмотрения дела.

"Голодовка не нужна была для того, чтобы получить какие-то для себя льготы в рамках этого процесса. Это только его эмоциональная реакция на те фактически искусственно созданные основания для его задержания. И его категорическое несогласие с этим... Мы не используем факт состояния для того, чтобы влиять на ход рассмотрения дела", - рассказал адвокат.

Напомним, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого НАБУ задержало по подозрению в злоупотреблении служебным положением, объявил голодовку в знак протеста и был выпущен под залог в 10 млн грн.

Источник: УНН







