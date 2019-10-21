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Вчера, 15:00
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Зеленский находится в Японии в рамках рабочего визита

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Японию в рамках рабочего визита для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также с представителями японского бизнеса.

Запланирован также ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним: Украина получила от Японии финансовую помощь, которая с 2014 года достигла 1,8 млрд долларов. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014-го достигла 1,8 млрд долларов. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц", - написал Зеленский и добавил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит в почти 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - сказал Президент.

"Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Японии посетить Украину", - сообщили в Офисе Президента.

Обсудили также проблему Крыма и безвиза с Японией.

Источник: Українська Правда



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