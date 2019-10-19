Выборы в ОРДЛО возможны только после полного роспуска "Л/ДНР"

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что в подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе, и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

По словам Олифер, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений является возможным исключительно при условии осуществления таких пунктов:

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" и полное прекращение огня,

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины,

вывод с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники,

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения,

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей,

а также установление контроля над неподконтрольным Украине участком украино-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Источник: unian







