Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 20:00
0
Версия для печати

Слониху выкупили вместе с верблюдом, чем насмешили правительство Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед депутатами с отчетом о расходах из государственного бюджета. Она сказала, что в соответствии с законом о запрете на выступления экзотических животных правительство выкупило из цирка «Даннеброг» четырех слонов: Рамболину, Лару, Джангла и Дженни.

В своем отчете Фредериксен уточнила, что вместе с Рамболиной пришлось купить и верблюда Али — животные дружат и тяжело перенесли бы разлуку. Эта новость в конце 15-часового заседания вызвала у депутатов приступ хохота.

Дружба слонихи Рамболины и верблюда Али продолжается уже девять лет: об их союзе даже сняли документальный фильм.

Слоны обошлись правительству Дании в 11 миллионов датских крон (около $1,6 миллиона).

Выкупленные животные продолжат жить при цирке, но больше не будут выступать.

К концу года в стране планируют ввести полный запрет на диких животных в цирках.

Источник: vokrugsveta



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фантастическое дефиле: создана стильная одежда для космических туристов. Видео
Сложно и бесперспективно: летающего такси не будет
Северодонецк превращают в цветущий город. Видео
Пресс-марафон президента Зеленского в прямом эфире (обновлено)
Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт