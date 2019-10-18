Слониху выкупили вместе с верблюдом, чем насмешили правительство Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед депутатами с отчетом о расходах из государственного бюджета. Она сказала, что в соответствии с законом о запрете на выступления экзотических животных правительство выкупило из цирка «Даннеброг» четырех слонов: Рамболину, Лару, Джангла и Дженни.

В своем отчете Фредериксен уточнила, что вместе с Рамболиной пришлось купить и верблюда Али — животные дружат и тяжело перенесли бы разлуку. Эта новость в конце 15-часового заседания вызвала у депутатов приступ хохота.

Дружба слонихи Рамболины и верблюда Али продолжается уже девять лет: об их союзе даже сняли документальный фильм.

Слоны обошлись правительству Дании в 11 миллионов датских крон (около $1,6 миллиона).

Выкупленные животные продолжат жить при цирке, но больше не будут выступать.

К концу года в стране планируют ввести полный запрет на диких животных в цирках.

Источник: vokrugsveta







