В ЕС все же согласовали Соглашение о Brexit, которое защищает права людей в Британии

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое было достигнуто в результате напряженных переговоров, позволяет упорядочить выход этой страны из ЕС и защищает права 4,5 миллиона граждан с обеих сторон. Об этом в четверг во время пресс конференции по итогам встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе заявил Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что мы согласовали сегодня, намного больше, чем просто соглашение. Это правовой текст, который дает нам определенность по решению проблем, созданных Brexit. Текст, который мы согласовали, защищает права наших граждан, он защищает мир и стабильность на острове Ирландии, а также права 4,5 миллиона граждан: 3,5 миллиона европейских граждан, проживающих в Великобритании, и более миллиона британцев, которые живут в Европейском Союзе. Они могут продолжать свою жизнь, как это было раньше. Мы всегда думали сначала о людях во время этих переговоров", - сказал Юнкер.

По словам президента Еврокомиссии, соглашение также защищает тех, кто получает европейское финансирование в рамках действующих регуляторных правил. Согласованный документ предусматривает переходный период, по крайней мере, до конца 2020 года, защищает географические названия и обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Юнкер также отметил, что согласованная политическая декларация определяет будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией, дает возможность в будущем заключить амбициозное соглашение о свободной торговле без тарифов и квот, и с четкими обязательствами по уровню такого взаимодействия.

«Я счастлив и чувствую облегчение, что мы достигли соглашения. Но я чувствую печаль от того, что это происходит», - сказал президент Еврокомиссии.

Источник: УКРИНФОРМ







