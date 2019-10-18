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За 50 дней в новой Раде зарегистрировано более 60% юридически некачественных законопроектов

В Верховной Раде в сентябре зарегистрировали 61% законопроектов, которые нужно доработать, вернуть или отклонить. Об этом сообщили в пресс-служба всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

"В Верховной Раде продолжается практика регистрации значительного процента юридически некачественных законопроектов. Об этом свидетельствуют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ), которые были проанализированы экспертами Комитета избирателей. Так, ГНЭУ было подготовлены обобщающие выводы по 65 законопроектам, зарегистрированным в сентябре 2019 года, из которых 40 проектов законов (или 61%) было рекомендовано доработать, вернуть субъекту инициативы или вообще отклонить", - сообщили в КИУ.

Отмечается, что чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность и противоречие уже существующим законодательным актам.

Сообщается, что в проекте закона "О столице Украины" не представлены расчеты дополнительных расходов из бюджета, хотя законопроект в них нуждается. В проекте закона об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств предлагается наказания виновных лиц исключительно в виде пожизненного лишения свободы, однако введение безальтернативных санкций противоречит основополагающим положением Уголовного Кодекса.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил работу парламента за 50 дней.



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