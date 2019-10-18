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ЕС выделит 12,2 млн евро на 20 грантовых программ для украинцев

Новая программа возможностей для украинцев House of Europe, которую запустил Европейский Союз, с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ для талантливых украинцев, передает корреспондент УНН с презентации запуска House of Europe в Киеве.

“В течение следующих трех лет House of Europe с бюджетом в 12,2 миллиона воплотит в жизнь более 20 грантовых программ в области культуры, креативных индустрий, образования, социального предпринимательства, медицины. Программа охватывает стажировки, учебные поездки, резиденции в Украине и странах ЕС”, — сообщили в пресс-службе программы.

16 октября 2019 года House of Europe объявил первые 11 конкурсов заявок на гранты и программы — еще около 20 возможностей появятся в ближайшее время. Следующая волна конкурсов стартует в январе 2020 года.

Как сообщал УНН, в Зеленского заявили, что ЕС планирует выделить Украине 25 млн евро на электронное управление.

Источник: УНН



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