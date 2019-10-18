Названа конечная цель слушаний "Украина против России" в ЕСПЧ

В Минюсте назвали конечную цель в слушаниях "Украина против России" в ЕСПЧ. В случае, если Европейский суд по правам человека по делу "Украина против России" определит, что имеет право рассматривать жалобу по существу, Украина может представить более 50 свидетелей, в том числе украинцев, освобожденных 7 сентября. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

Так, по словам Лещины, в случае, если ЕСПЧ примет решение рассматривать дело по существу - следующим шагом "100% будет слушание, гораздо более сложное, гораздо более масштабное, потому что в нем Европейский суд будет допрашивать свидетелей".

"Мы по этому делу подали 50 свидетелей и будем добавлять еще из тех, кто был освобожден, Сущенко, другие, Балух, давать показания - мы тоже их представим", - отметил он.

В этих масштабных слушаниях, по словам Уполномоченного, Украина надеется на положительный результат.

"Для нас очень важны два момента: это признание со стороны Европейского суда факта эффективного контроля со стороны Российской Федерации над Крымом, начиная не с конца марта, как признает РФ, а с 26 февраля - то есть, с момента захвата Верховной Рады АР Крым, так называемый "эффективный контроль", то есть то, что Российская Федерация выполняла военную операцию на территории Крыма, в результате которой оккупировали эту территорию", - сказал Лещина.

Он подчеркнул, что Европейский суд напрямую не будет говорить об оккупации, но "признание эффективного контроля фактически будет означать именно это".

"Конечный результат - это признание нарушений со стороны Российской Федерации в отношении действий их военных, спецслужб, а также действий так называемой "крымской самообороны", которые были направлены на причинение вреда украинским гражданам, на похищения, на убийства, на пытки. Для нас очень важно признать, что это увлечение происходило не как россияне говорят "мирным путем", а что там в действительности происходили серьезные репрессии", - сообщил замминистра.

Лещина отметил, что ожидает решения ЕСПЧ по рассмотрению по существу в период от полугода до года.

"На самом деле, неизвестно, когда может быть решение - решение может быть и через два, и через три года - здесь никогда не угадаешь", - добавил он.

Напомним, 11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) провела слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по Крыму.

Источник: УНН







