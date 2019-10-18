Стало известно, сколько пенсионеров в Украине работает

В Пенсионном фонде, в ответ на запрос УНН, сообщили, что на октябрь 2019 года 2,5 миллиона пенсионеров в Украине работают.

«По оперативным данным на октябрь 2019 года, на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин», - сообщили в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней.

Также украинцы назвали размер достойной пенсии. Пенсионеры считают, что для нормального уровня жизни им хватало бы 11 000 гривен. Это почти в четыре раза больше, чем фактический средний размер пенсий сейчас.

А еще стало известно, что за два с половиной года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион человек...

Источник: АСПЕКТЫ







