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Украинские компании подали против РФ 8 исков на 12 млрд долларов

Восемь дел по искам украинских компаний на 12 млрд долларов против России в связи с аннексией Крыма приняты к рассмотрению в международных инвестиционных арбитражах. Об этом в интервью российскому агентству ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин, передает УНН.

“На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более 12 млрд долларов. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы”, — сказал Гальперин.

Как писал УНН, в июле стало известно, что Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом, из-за “отсутствия в этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров”. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского “Ощадбанка” в РФ.

Напоминаем, в августе Российская Федерация обжаловала решение парижского арбитража по иску украинского Сбербанка, указав, что крымское отделение учреждения “не подпадает под действие договора о защите инвестиций”.

Источник: УНН



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