Рада приняла дискриминационный закон про верификацию пенсий и субсидий

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат, передает корреспондент РБК-Украина. За документ во втором чтении проголосовали 249 депутатов ВР.

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - отмечалось в пояснительной записке.

Главное юридическое управление Украины сделало по поводу этого закона два важных замечаний.

1.

В законопроекте отсутствуют объемы дискреции по поводу перечня или видов информации, которая будет предоставляться и аккумулироваться в упомянутой выше информационно-аналитической платформе.

"Учитывая то, что полномочия органа на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные и информацию с ограниченным доступом, являются дискреционными, необходимо, чтобы соответствующие полномочия согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности, такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола", - отмечают в управлении.

2.

В данном проекте процессам верификации и мониторинга госвыплат и полученным от них результатам (экономия средств государственного бюджета, восстановление справедливости в установлении размеров государственных выплат, формирование статистической информации) предоставляется преимущество над реализацией и защитой права физического лица на частную и семейную жизнь.

"Соответствующие положения законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины и правовым позициям Конституционного суда Украины, не соответствуют международным актам, не согласуются с актами такой же юридической силы, не учитывают практику Европейского суда по правам человека", - указано в заключении управления.

Источник: РБК







