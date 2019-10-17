О планах Зеленского и Донбассе. Семь главных цитат Андрея Парубия из интервью НВ

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий дал большое интервью Радио НВ о формуле Штайнмайера и планах президента Владимира Зеленского в отношении Донбасса. Наиболее важные моменты можно представить в виде семи главных цитат экс-главы украинского парламента.

1.

В документе [по согласованию формулы Штайнмайера] вообще нет ничего о безопасности, а есть только подетальный план того, как должны проводиться выборы [на Донбассе]. <...> Я, очевидно, не могу озвучивать все имена наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах (без сроков, когда они будут проведены согласно Закону о выборах), и об особом статусе (без условий и без терминов).

2.

В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись.

3.

Для того чтобы изменить [состав ЦИК], было только политическое основание. У меня есть две версии по этому поводу. Первая — иметь подконтрольную избирательную комиссию. И вторая версия: для того, чтобы когда будет реализован замысел о проведении выборов в оккупированных на сегодня Российской Федерацией территориях, чтобы была та Центральная избирательная комиссия, которая сможет вести себя лояльно и которая сможет выполнять указания из Офиса президента.

4.

У меня глубокое убеждение, что на самом деле формула Штайнмайера — это формула Путина. Это сценарий, который он пытался навязать в течение всех тех лет: провести выборы, легализовать местных боевиков, чтобы и украинский бюджет их обслуживал, а более того — чтобы этот «особый статус» имел право вето на внешнеполитический выбор Украины.

5.

[Команде Зеленского] хочется сказать: «Мы принесли мир, мы принесли договоренности, мы согласовали со всеми». Я считаю, что у них есть смесь определенной некомпетентности, непонимания проблематики, с которой они имеют дело, в целом непонимание проблематики, желание понравиться [украинским гражданам] и переиграть Путина. Я думаю, это иллюзия. Считаю, что эта игра является невероятно опасной.

6.

По всей Украине должно быть общее общественное движение, где мы должны объединить все украинские силы, все государственные силы, которые должны сказать: «Стоп! Стоп, Зеленский, этого [проведения выборов на Донбассе без вывода оккупационных войск РФ, — Ред.] делать нельзя, — если ты хочешь кому-то понравиться или в Кремле, или в Брюсселе, или в Вашингтоне (где угодно), ты получишь большое сопротивление от украинской нации, от украинского общества».

7.

Сначала информация [об открытии против меня уголовного дела] появилась от такого деятеля, как Портнов, а затем по этой информации ГБР открывает уголовное производство. <...> Здесь же вопрос, скорее, качества людей — тех людей, которые способны выполнять свой высокий долг и быть достойными того звания, которое они несут. Или попытки договориться — или с одной, или с другой властью — через «Портновых», чтобы обещали лояльность, чтобы обещали комфорт. Мне кажется, в данном случае речь идет о попытке поиска лояльности и, соответственно, рекомендации относительно тех, тех и тех людей (Порошенко, Парубия) активизироваться, быть более внимательными, быть более активными и найти какие-то документы. Я подчеркиваю еще раз, что из того, что я сейчас вижу в этих документах, я вижу исключительно политический подтекст, я вижу исключительно вопрос политического преследования.

Источник: Радио НВ







