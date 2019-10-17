Анонсированные посадки начались: задержаны Гладковский и Кононенко

Власти ужесточают свое отношение к так называемым "бывшим", обвиняя своих предшественников в тотальной коррупции, в воровстве, в превышении служебных полномочий и даже в измене интересам Украины.

17 октября агенты Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Продолжаются следственные действия. Пока это все, что можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", – говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

В пресс-службе компании "Богдан" сообщили, что Гладковский не имел цели сбежать из Украины, а собирался на профильную выставку в Брюссель.

Гладковский заявил, что все обвинения против него – фейк, и НАБУ якобы даже не назвало причину задержания. Экс-чиновник объявил голодовку против произвола следствия.

Гладковський заявил также, что никаких ограничений на выезд за границу никогда не было, а повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию" Богдан ", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - сказал Гладковський.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" еще полгода назад, накануне президентских выборов, провели расследования, в ходе которого пришли к выводу, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Они подчеркивают, что высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

В программе были названы вероятные участники коррупционной схемы в "оборонке":

Олег Гладковский, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

Игорь Гладковский, его сын;

Виталий Жуков, друг Игоря Гладковского, который занимался оформлением документов и "заносил откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году;

Андрей Рогоза, "специалист по контрабанде";

Павел Букин, глава крупнейшего оборонного концерна "Укроборонпром";

Евгений Шевченко, спецагент НАБУ и инвестор схемы.

* * *

Вечером 17 октября в аэропорту "Борисполь" остановили на границе бывшего депутата Верховной Рады Игоря Кононенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко.

Кононенко приехал вечером в аэропорт, чтобы вылететь за границу.

"В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса", - отметил Лещенко.

По его словам, по состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

Источник: obozrevatel







